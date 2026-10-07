Afganistan, UCM'nin 4 üst düzey isim hakkındaki tutuklama kararlarını reddetti - Son Dakika
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Afganistan, UCM'nin 4 üst düzey isim hakkındaki tutuklama kararlarını reddetti

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Afganistan Dışişleri Bakanlığı, UCM'nin Kabil yönetiminin 4 üst düzey ismi hakkında çıkardığı tutuklama kararlarını reddetti. Bakanlık, kararın ulusal egemenlik ihlali olduğunu savunup UCM'yi seçici ve siyasi yaklaşımla suçladı.

Afganistan, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Kabil yönetiminin 4 üst düzey ismi hakkında çıkardığı tutuklama kararlarını reddetti.

Tolo News'ün haberine göre, Afganistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, UCM'nin duyurduğu Afganistan yönetiminin lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkındaki tutuklama emirlerine tepki gösterdi.

Kararın, Afganistan'ın ulusal egemenliğinin ve bağımsızlığının ihlali olduğu savunulan açıklamada, UCM "seçici ve siyasi yaklaşım" sergilemekle suçlandı.

Açıklamada, Afganistan'ın UCM ile herhangi bir işbirliği veya ilişkisinin bulunmadığı, mahkemenin ülke üzerinde yargı yetkisine sahip olduğu görüşünün de kabul edilmediği belirtildi.

Afganistan'ın egemenliğine ve bağımsızlığına saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, karşılıklı saygı temelinde uluslararası toplumla işbirliğine hazır olunduğu ifade edildi.

UCM'nin 2 Numaralı Ön Dava Dairesi, Ahundzade, Başyargıç Abdülhakim Hakkani, Afganistan yönetiminin Eğitim Bakanı Habibullah Ağa ile Yükseköğretim Bakanı Nida Muhammed Nedim hakkında daha önce çıkarılan tutuklama kararlarını kamuoyuna açıklamıştı.

Ahundzade ile Hakkani'nin Roma Statüsü'nün 7(1)(h) maddesi kapsamında insanlığa karşı suç olan zulüm suçunun işlenmesi için emir verdiği ve teşvik ettiğine dair makul gerekçeler bulunduğu, Ağa ile Nedim hakkında ise kadınlara ve kız çocuklarına yönelik politikalar gerekçesiyle tutuklama emri çıkarıldığı aktarılmıştı.

Afgan yetkililerin "insanlığa karşı suç" işlemekle itham edildiği kaydedilirken, tutuklama emirlerinin, Ahundzade ve Hakkani hakkında 8 Temmuz 2025, Ağa ve Nedim için de 9 Eylül 2025 tarihli olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA
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