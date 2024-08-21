Afganistan ve Türkmenistan enerji projelerini ele aldı

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Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, iki ülke arasındaki enerji projelerini ele aldı.

Afgan basınına göre, iki ülke heyetleri Afganistan'ın Herat vilayetinde bulunan ve Türkmenistan'a açılan Turgundi Sınır Kapısı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan- Hindistan (TAPI) Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin yanı sıra demir yolu inşası ile Türkmenistan'dan alınan elektriğin tedariki ve altyapısının geliştirilmesi gibi enerji projeleri ele alındı.

Görüşmede her iki taraf da siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek istediğini belirterek, projelerin hayata geçirilmesi için hazır olduklarını vurguladı.

Türkmen Bakan Meredov da projeler kapsamında çalışmaların yakında başlayacağını kaydetti.

Ağustos 2021'de ülkede yaşanan siyasi değişimden sonra kurulan Afganistan geçici hükümeti, altyapı ve enerji projelerine ağırlık vererek ekonomiyi geliştirmenin yollarını aramaya başlamıştı.