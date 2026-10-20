Africa CDC, Ebola için aktarılan 962 milyon doların yalnızca 200 milyonunu açıkladı - Son Dakika
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Africa CDC, Ebola için aktarılan 962 milyon doların yalnızca 200 milyonunu açıkladı

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Africa CDC ve KDC, Ebola için bağışçılardan aktarılan 962 milyon doların kullanımına ilişkin kurumlardan açıklama istedi. Kuruluşların yalnızca yaklaşık 200 milyon dolarlık bölümünün hesabını verebildiği, KDC'nin 100 yardım kuruluşundan 25'ine akreditasyon verdiği belirtildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) yetkilileri, Ebola salgınıyla mücadele için uluslararası bağışçılardan aktarılan kaynakların kullanımına ilişkin ilgili kurumlardan açıklama istedi.

Africa CDC Genel Direktörü Jean Kaseya, KDC'nin başkenti Kinşasa'da düzenlenen bir basın toplantısında, salgınla mücadele için uluslararası bağışçıların 962 milyon dolar aktardığını açıkladı.

Kaseya, sahada faaliyet gösteren kuruluşların bu tutarın yalnızca yaklaşık 200 milyon dolarlık bölümünün hesabını verebildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığının düzenlediği toplantıya kuruluşların yalnızca yaklaşık üçte biri katıldı. Toplantıya katılan kuruluşlar 228 milyon dolar aldıklarını, bunun 127 milyon dolarını harcadıklarını ve yaklaşık 100 milyon doların henüz kullanılmadığını bildirdi.

Kaseya, kalan paranın akıbetini araştırmak için KDC makamlarıyla çalışacaklarını söylerken, mali kayıtlarını sunmayan kuruluşların hangileri olduğunu ise açıklamadı.

Africa CDC, yardım kuruluşlarının parayı nerelere harcadığını ve bu parayla neler yaptığını açıklamamasının hükümetin denetim yapmasını zorlaştırdığını bildirdi.

Açıklamada, büyük miktarda fon alan kuruluşların kaynakların kullanımını ulusal makamlara şeffaf biçimde bildirmemeleri eleştirildi.

Kongo hükümeti denetimi sıkılaştırdı

Bu arada, KDC Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, daha önce faaliyet göstermesine izin verilen yaklaşık 100 yardım kuruluşundan yalnızca 25'ine akreditasyon verildiğini açıkladı.

Yetkililer, fonların akıbetine ilişkin soruşturma yürütüyor ve kuruluşların aldıkları kaynakları nasıl kullandıklarını bildirmelerini istiyor.

Sağlık çalışanları maaşlarını alamıyor

Ebola salgınına müdahalede görev yapan sağlık çalışanları ve destek personeli, ödenmeyen maaşlar ve kötü çalışma koşulları nedeniyle iş bırakma eylemleri düzenliyor.

Salgının merkezlerinden Bunia'da görev yapan hemşire Prince Bahati, bazı çalışanların hayatlarını riske atmalarına rağmen ücretlerini alamadıklarını söyledi.

Bunia'da yaşayan Anicet Kakule ise bir arkadaşının yeterli bakım sağlanamaması nedeniyle Ebola tedavi merkezinde hayatını kaybettiğini anlattı.

Kakule, kaynakların hükümet ve insani yardım ortakları tarafından birlikte yönetilmesinin şeffaflığı artırabileceğini ifade etti.

KDC'deki önceki Ebola salgınlarında da yolsuzluk ve fonların kötü yönetildiğine ilişkin iddialar gündeme gelmişti.

Uzmanlar, bu tür sorunların halkın sağlık ekiplerine duyduğu güveni zayıflatarak salgınla mücadeleyi zorlaştırdığına dikkati çekiyor.

Salgın 8 eyalete yayıldı

KDC'de mayıs ortasında ilan edilen salgında en az 9 bin 400 vaka ve 4 bin 500'den fazla ölüm kaydedildi. Yetkililerin pazar günü paylaştığı verilere göre salgın, ülke tarihindeki en ölümcül Ebola salgını oldu.

Ülkenin kuzeyinde 8'inci eyalete ulaşan virüs, komşu ülkelere de yayıldı. Uganda hastalıktan arındığını açıklarken, Kenya'da pazar günü itibarıyla 8 vaka kayıtlara geçti.

Salgına, nadir görülen Bundibugyo virüsü neden oluyor. Bu virüse karşı onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmuyor.

Nüfus hareketleri, silahlı grupların şiddeti, halkın sağlık ekiplerine duyduğu güvensizlik ve çalışanların kötü koşulları salgının yayılmasını hızlandıran etkenler arasında gösteriliyor.

Kaynak: AA
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