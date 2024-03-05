Afrika Birliği, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'nun Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne asker konuşlandırma kararını onayladı

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Afrika Birliğinin (AfB), Güney Afrika Kalkınma Topluluğunun (SADC) Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) asker konuşlandırması kararını onayladığı bildirildi.

AfB Barış ve Güvenlik Konseyince yapılan açıklamada, çevrim içi toplantıda, KDC'deki durumun değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, KDC'deki silahlı gruplarla mücadele edilmesi için SADC tarafından bu ülkeye asker konuşlandırılması kararına onay verildiği kaydedildi.

KDC'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığın teyit edildiği açıklamada, isyancıların faaliyet alanlarını yeniden artırmasından derin endişe duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, insani yardım için derhal ateşkes çağrısı yapılarak, istikrarsızlığa neden olan grupların silahsızlandırılması gerektiği vurgulandı.

SADC, Mayıs 2023'te KDC'ye asker konuşlandırma kararı almıştı

Aralarında Güney Afrika, Angola ve Madagaskar gibi ülkelerin olduğu 16 üyeden oluşan SADC, Mayıs 2023'te KDC'ye asker konuşlandırma kararı almıştı.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Doğu Afrika Topluluğu, isyancı 23 Mart Hareketi'nin (M23) ilerleyişi sonrası Goma ve çevresinde barış gücü askerleri konuşlandırmıştı.