Afrika CDC Genel Müdürü: M çiçeği salgını tüm dünyanın sorunu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afrika CDC Genel Müdürü: M çiçeği salgını tüm dünyanın sorunu

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Genel Müdürü Jean Kaseya, M çiçeği (mpox) salgınının sadece Afrika'nın değil tüm dünyanın sorunu olduğunu belirtti. Kaseya, düzenlediği basın toplantısında M çiçeği salgınıyla ilgili gelişmeleri aktardı.

28.08.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Genel Müdürü Jean Kaseya, M çiçeği (mpox) salgınının sadece Afrika'nın değil tüm dünyanın sorunu olduğunu belirtti.

VAKA SAYISI 22 BİNİ AŞTI

Kaseya, düzenlediği basın toplantısında M çiçeği salgınıyla ilgili gelişmeleri aktardı. M çiçeği salgınını sadece Afrika'nın sağlık sorunu olarak görmenin uygun olmayacağını belirten Kaseya, 26 Ağustos itibarıyla 13 Afrika Birliği (AfB) üyesi ülkede toplam 22 bin 863 vaka ve 622 ölüm tespit edildiği bilgisini paylaştı. Kaseya, "M çiçeği öncelikle Afrika'da ama aynı zamanda küresel olarak da önemli bir sağlık sorunudur." dedi.

MÜCADELE SÜRÜYOR AMA...

AfB olarak salgınla mücadele için çalışmaları sürdüğünü ifade eden Kaseya, Orta Afrika'nın salgından en çok etkilenen bölge olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

BİLİNDİK BİR TEDAVİ YÖNTEMİ YOK

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor. DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

Kaynak: AA

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Afrika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika CDC Genel Müdürü: M çiçeği salgını tüm dünyanın sorunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
10:04 Ne yapıyorsun Batshuayi Takım elenmiş ama onun aklı nerde Ne yapıyorsun Batshuayi? Takım elenmiş ama onun aklı nerde
09:46 Bitcoin şirketi Binance, İsrail’in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu Bitcoin şirketi Binance, İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
17:06 Göçmen kaçakçılığında yeni yöntem Düzeneği gören ekipler şaştı kaldı Göçmen kaçakçılığında yeni yöntem! Düzeneği gören ekipler şaştı kaldı
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:34 ABD’de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı ABD'de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı
16:22 Resmi teklif yapıldı bile Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı aldı alacak Resmi teklif yapıldı bile! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı aldı alacak
16:22 Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı
16:19 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti 90’lı yılların Müzevir Müzeyyeni’ydi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
15:51 Eski halinden eser kalmamış Mauro Icardi, maça saatler kala imaj değiştirdi Eski halinden eser kalmamış! Mauro Icardi, maça saatler kala imaj değiştirdi
15:22 Beşiktaş’ta neler oluyor Aboubakar, antrenmana çıkmayıp ülkesine gitti Beşiktaş'ta neler oluyor! Aboubakar, antrenmana çıkmayıp ülkesine gitti
14:46 Çaykur Rizespor taraftarından İrfan Can Eğribayat’a ilginç istek: Allah için bizim kaleye geç Çaykur Rizespor taraftarından İrfan Can Eğribayat'a ilginç istek: Allah için bizim kaleye geç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 10:28:40. #1.12#
SON DAKİKA: Afrika CDC Genel Müdürü: M çiçeği salgını tüm dünyanın sorunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement