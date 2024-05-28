Afrika Birliği Komisyonu Başkanı İsrail'in Filistinli mültecilere saldırısını kınadı - Son Dakika
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Afrika Birliği Komisyonu Başkanı İsrail'in Filistinli mültecilere saldırısını kınadı

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı İsrail\'in Filistinli mültecilere saldırısını kınadı

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. Mahamat, İsrail'in eylemlerinin Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararını ihlal ettiğini belirtti. UAD'nin aldığı tedbir kararlarına rağmen İsrail, Refah'taki Filistinli mültecilere saldırılarını sürdürmüştü.

28.05.2024 10:35
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Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

Mahamat, yaptığı yazılı açıklamada, Refah'ta çoğunlukla kadın ve çocukların bulunduğu yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa yönelik İsrail saldırısını kınadıklarını vurguladı.

Acil ateşkes yapılması çağrısında bulunan Mahamat, İsrail'in eylemlerinin, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in, Refah'a yönelik askeri saldırılarını durdurması yönündeki kararını ihlal ettiğini belirtti.

Mahamat, İsrail eylemlerinin cezasız kaldığının altını çizdi.

Ne olmuştu?

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afrika Birliği Komisyonu Başkanı İsrail'in Filistinli mültecilere saldırısını kınadı - Son Dakika

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