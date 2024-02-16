Afrika\'da 100 milyon çocuk ve genç okula gidemediği için topluma entegre olamıyor

Güncel

ADDİS ABABA, 16 Şubat (Xinhua) -- Afrika Birliği Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Komiseri Mohammed Belhocine, Afrika genelinde yaşları 5 ila 19 arasında değişen yaklaşık 100 milyon çocuk ve gencin okula gitmedikleri için topluma entegre olamadıklarını belirtti.

Belhocine, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da devam eden Afrika Birliği Zirvesi'nde Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu çocuk ve gençlerin her türlü belaya karşı savunmasız olduklarını belirtti. Terörist gruplar, uyuşturucu tacirleri ve insan kaçakçıları tarafından kolayca manipüle edilebildiklerini vurgulayan yetkili, birçoğunun farklı suç ağlarına karıştığını veya Afrika'nın diğer bölgelerine ya da kıta dışına göç ettiğini ifade etti.

Yetkili, bu çocuk ve gençlerin mesleki ve teknik eğitim yoluyla desteklenmesi ve kendi işlerini kurabilmeleri için gerekli becerileri kazanmalarına yardımcı olunması gerektiğine işaret etti.

Belhocine, Afrika'nın özellikle alt sınıflarda kaliteli eğitim konusunda başarısız olduğunu ve Sahra Altı Afrika'da her 10 çocuktan dokuzunun 10 yaşına kadar basit bir metni okuyup anlayamadığını vurguladı.

Afrika'nın 2030 yılına kadar evrensel eğitim düzeyine ulaşabilmesi için yaklaşık 90 milyar ABD dolarına ihtiyaç duyduğunu belirten yetkili, kıtadaki finansman açığının kapatılması için küresel destek çağrısında bulundu.