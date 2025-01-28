Afrika'da 300 Milyon Kişiye Elektrik Sağlanacak

Güncel

Afrika ülkeleri, Dünya Bankası ve Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) işbirliğiyle düzenlenen Enerji Zirvesi'nde, 5 yılda kıta genelinde 300 milyon kişinin elektriğe erişimini sağlamayı taahhüt etti.

Tanzanya'nın liman kenti Darüsselam'da "Misyon 300" temasıyla başlayan ve yarın da devam edecek Enerji Zirvesi'ne bazı Afrika ülkelerinin devlet başkanları, başbakanları, bakanları, uluslararası ve bölgesel örgütler ile özel sektör temsilcileri katıldı.

Zirvede konuşan Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Afrika'da 5 yıl içinde 300 milyon kişinin elektriğe erişimini sağlama projesinin yeni iş alanlarının açılmasına ve kıtanın kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Dünya Bankasının projeye yaklaşık 40 milyar dolar, AfDB'nin ise yaklaşık 15 milyar dolar destek sağlayacağını belirten Banga, geri kalan kısmın ise özel yatırımcılar ile farklı kaynaklardan sağlanacağını kaydetti.

Banga, "Hedeflenen ülkeler, proje ile ilgili yeni düzenlemeler ve politika değişiklikleri yaptığı zaman Dünya Bankası, ödeme yapmaya başlayacak." dedi.

AfDB Başkan Yardımcısı Kevin Kariuki ise elektrik şebekelerini mümkün olan en az maliyetle genişletmek ve yeniden kullanılabilir hale getirmek istediklerini söyledi.

Proje için enerji sektöründeki birçok aktör devreye girmeye hazırlanıyor

Zirvede, Afrika'nın 2030 yılına kadar uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişim sağlaması için ortak kararlar alındı.

Senegal, Zambiya, Tanzanya ve Nijerya gibi ülkeler elektrik şirketlerinde reform yapma kararı alırken, yenilenebilir enerjiyi teşvik etmek ve ulusal elektriğe erişimi iyileştirme için hedeflerini yükseltme taahhüdünde bulundu.

Nisan 2024'te Dünya Bankası ve AfDB tarafından başlatılan 2030 yılına kadar 300 milyon kişiye elektrik sağlama projesi için enerji sektöründeki birçok aktör devreye girmeye hazırlanıyor

Proje için çok taraflı kalkınma bankaları, kalkınma ajansları, finans kuruluşları, özel işletmeler ve hayırseverlerden en az 90 milyar dolar sermaye sağlanması hedefleniyor.

Dünya Bankası ve AfDB, hedeflenen yeni bağlantıların yarısının mevcut ulusal şebekelerden elektrik alacağını, diğer yarısına ise rüzgar ve güneş enerjisi dahil olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacağı belirtiliyor.

Uluslararası Enerji Ajansına (IEA) göre Afrika, güneş enerjisi üretmek için en fazla potansiyele sahip kıta olsa da henüz yeterli kapasite kurulamadı.

Afrika kıtasında yaklaşık 600 milyon kişi elektrikten yoksun yaşıyor. Nijerya'da tahminen 90 milyon kişi, yani nüfusun yüzde 40'ının elektriğe erişimi bulunmuyor.