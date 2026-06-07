Afrika'da Gıda Güvensizliği Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afrika'da Gıda Güvensizliği Krizi

07.06.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afrika'da iklim değişikliği, çatışmalar ve ekonomik sorunlar gıda güvensizliğini artırıyor.

Afrika kıtası, geniş ve verimli tarım arazilerine sahip olmasına rağmen milyonlarca insanın açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele ettiği gıda paradoksuyla karşı karşıya bulunuyor.

Kıtada iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık, uzun süren silahlı çatışmalar, ekonomik kırılganlıklar ve yükselen gıda fiyatlarının etkisiyle son yılların en ciddi gıda güvenliği krizlerinden biri yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Gıda Programı (WFP), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve UNICEF verileri, kıtanın birçok bölgesinde milyonlarca kişinin yeterli ve besleyici gıdaya erişemediğini ortaya koyuyor.

BM Genel Kurulunun 2018'de aldığı kararla ilan edilen ve her yıl 7 Haziran'da kutlanan "Dünya Gıda Güvenliği Günü", güvenilir ve yeterli gıdaya erişimin önemine dikkati çekiyor ancak Afrika'nın birçok bölgesinde temel sorun, gıdanın güvenliğinden önce gıdaya erişebilmek olarak öne çıkıyor.

Özellikle Sudan, Somali ve Sahel kuşağındaki ülkeler, açlık ve yetersiz beslenmenin en ağır hissedildiği bölgeler arasında yer alıyor.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana süren çatışmalar, dünyanın en büyük yerinden edilme krizlerinden birine dönüşmüş durumda. BM verilerine göre ülkede yaklaşık 19,5 milyon kişi akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bulunuyor. Bunların yaklaşık 135 bini ise uluslararası sınıflandırmalara göre "felaket" düzeyindeki açlık koşullarında yaşam mücadelesi veriyor.

Çatışmalar nedeniyle tarım alanlarının kullanılamaması, üretimin aksaması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında yaşanan güçlükler, ülkedeki krizi daha da derinleştiriyor. UNICEF de yüz binlerce çocuğun ağır akut yetersiz beslenme riski altında bulunduğu uyarısı yapıyor.

Afrika Boynuzu'nun en kırılgan ülkelerinden Somali'de de kuraklık, düzensiz yağışlar ve güvenlik sorunları, milyonlarca kişinin geçim kaynaklarını kaybetmesine neden oldu. Uluslararası kuruluşlar, yaklaşık 4,4 milyon Somalilinin açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu ve 1,8 milyondan fazla çocuğun akut yetersiz beslenme tehlikesi altında bulunduğunu belirtiyor.

Batı ile Orta Afrika arasında uzanan Sahel kuşağında ise güvenlik sorunları ile iklim kaynaklı şoklar, iç içe geçmiş durumda.

Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad gibi ülkelerde milyonlarca kişi yerinden edilirken tarımsal üretim ve ticaret ağları da ciddi zarar görüyor. Uzmanlar, yükselen gıda fiyatları, yerinden edilmeler ve iklim kaynaklı afetlerin bölgede kronikleşen açlık riskine yol açtığına dikkati çekiyor.

UNICEF verilerine göre, Doğu ve Güney Afrika'da yaklaşık 13 milyon çocuk akut yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Yardım kuruluşları, bunun yalnızca insani değil sağlık, eğitim ve ekonomik kalkınma açısından da uzun vadeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

"Afrika'da gıda güvensizliği, tek bir nedenden kaynaklanmıyor"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Afrika Çalışmaları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elem Eyrice Tepeciklioğlu, AA muhabirine kıtanın, dünyanın en geniş ekilebilir tarım arazilerinden bazılarına sahip olduğunu, buna rağmen birçok ülkede açlık ve yetersiz beslenmenin devam ettiğini söyledi.

Tepeciklioğlu, "Afrika'da gıda güvensizliği, tek bir nedenden kaynaklanmıyor. Çatışmalar, iklim krizi, yatırım eksikliği ve yapısal sorunlar iç içe geçmiş durumda." dedi.

Kıtadaki siyasi ve etnik çatışmaların, üretim süreçlerini ve tedarik zincirlerini sekteye uğrattığına dikkati çeken Tepeciklioğlu, Sudan'da yaşananların bunun en çarpıcı örneklerinden biri olduğunu söyledi.

İklim krizinin, gıda güvenliğini tehdit eden başlıca unsurların arasında yer aldığını vurgulayan Tepeciklioğlu, özellikle Sahel ve Doğu Afrika'da düzensiz yağışların, kuraklık ve sellerin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Tepeciklioğlu, "Afrika, iklim krizine en az katkı sağlayan bölge olmasına rağmen en çok etkilenen bölgelerden biri." ifadesini kullandı.

Kıtada tarımsal üretimin önündeki engellerin yalnızca iklim ve güvenlik sorunlarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Tepeciklioğlu, depolama altyapısının yetersizliği, modern tarım tekniklerinin sınırlı kullanımı ve küçük ölçekli çiftçilerin finansman ile pazara erişimde yaşadığı güçlüklerin de üretimi kısıtladığını anlattı.

Tepeciklioğlu, Afrikalı üreticilerin uluslararası pazarlara açılmak için gerekli standartları ve sertifikasyon süreçlerini karşılamakta zorlandıklarını belirterek, birçok ülkede çiftçilerin yeterli teşvik ve destek mekanizmalarından yararlanamadıklarını söyledi.

Tarım sektörüne yapılacak yatırımların hem üretimi artıracağını hem de dışa bağımlılığı azaltacağını ifade eden Tepeciklioğlu, yetersiz beslenmenin özellikle çocukların fiziksel ve bilişsel gelişimi üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceğine dikkati çekti.

"Gıda güvensizliği insanların geleceğini etkiliyor"

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Program Geliştirme ve Strateji Koordinatörü Faruk Erkılıç da sahada gözlemledikleri tablonun, gıda güvensizliğinin yalnızca açlık sorunu olarak değerlendirilemeyeceğini ortaya koyduğunu söyledi.

Özellikle Afrika Boynuzu'nda dönem dönem yaşanan kuraklıklar nedeniyle birçok ailenin günde yalnızca bir öğün yemekle yaşamını sürdürmeye çalıştığını belirten Erkılıç, kuraklık sebebiyle hayvanlarını kaybeden ve üretim yapamayan ailelerin geçim kaynaklarını tamamen yitirebildiklerine işaret etti.

Erkılıç, "Özellikle bebekler ve küçük çocuklar, yeterli besine ulaşamadıkları için ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Hamile ve emziren annelerin yetersiz beslenmesi de hem anne hem de çocuk sağlığını olumsuz etkiliyor. Kısacası gıda güvensizliği, bir zincir gibi insanların sağlığını, eğitimini, üretkenliğini ve geleceğini etkiliyor." diye konuştu.

Çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ailelerin çoğu zaman sahip oldukları tüm gelir kaynaklarını kaybettiklerini anlatan Erkılıç, bu durumun özellikle çocuklar, hamile ve emziren anneler, yaşlılar ve engelli bireyler üzerinde daha ağır sonuçlar doğurduğunu dile getirdi.

Erkılıç, yetersiz beslenmenin çocukların yalnızca aç kalmasına yol açmadığını, fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini de olumsuz etkilediğini söyledi.

Bağışıklık sistemi zayıflayan çocukların normal şartlarda kolay atlatabilecekleri hastalıklar karşısında daha savunmasız hale geldiklerini belirten Erkılıç, erken dönemde müdahale edilmeyen vakaların ilerleyen yıllarda kalıcı sağlık sorunlarına neden olabildiğini dile getirdi.

Erkılıç, temiz suya erişim ve hijyen imkanlarının yetersizliğinin de kolera ve akut ishal gibi hastalıkların yayılmasına zemin hazırladığını, birçok bölgede sağlık tesislerinin personel ve ekipman açısından yetersiz kaldığını belirtti.

Gıda güvenliğinin yalnızca bir yardım meselesi olmadığını, sağlık, eğitim, gelecek, onur ve temel bir hak meselesi olduğunu vurgulayan Erkılıç, şunları söyledi:

"Her çocuğun sağlıklı büyüme, öğrenme ve gelişme hakkı vardır. Bu nedenle gıda güvensizliğiyle mücadele, insani bir sorumluluğun ötesinde temel bir hak meselesidir. Bu nedenle ihtiyaç duyulan şey, yalnızca kısa süreli ve tek seferlik yardımlar değildir. Tarımın güçlendirilmesi, su kaynaklarının geliştirilmesi, sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve insanların kendi geçimlerini sağlayabilecekleri sürdürülebilir projelerin de yapılması gerekiyor."

Uluslararası toplumun, yardım kuruluşlarının ve ilgili tüm paydaşların daha güçlü ve uzun vadeli dayanışma ortaya koymasının büyük önem taşıdığını belirten Erkılıç, "İnsanların sadece bugün karınlarını doyurmalarını değil yarın kendi ayakları üzerinde durabilmelerini hedefleyen yaklaşımlar kalıcı çözüm sağlayacaktır." dedi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Ekonomi, Güncel, Afrika, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika'da Gıda Güvensizliği Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi 3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı Füzeler peş peşe ateşlendi İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı
Rahmi Koç’un “Kürt Kadın“ şakasına tepki yağıyor AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin

11:26
Rambo Okan, Hakan Safi’yi alnından öptü
Rambo Okan, Hakan Safi'yi alnından öptü
11:02
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel’i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
10:38
Bitcoin’de 2 yıl sonra bir ilk Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
10:36
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar Oy vermek için hücum ettiler
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar! Oy vermek için hücum ettiler
10:09
BBP’de Büyük Kurultay heyecanı başladı Genel Başkan Destici’den mesaj var
BBP'de Büyük Kurultay heyecanı başladı! Genel Başkan Destici'den mesaj var
10:08
Gülistan Doku’nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov’un ifadesi ortaya çıktı Son mesajı “korkuyorum“ olmuş
Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov'un ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı "korkuyorum" olmuş
10:04
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy verme işlemi başladı
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 11:31:05. #.0.4#
SON DAKİKA: Afrika'da Gıda Güvensizliği Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.