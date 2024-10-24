Afrika'dan BMGK için BRICS Destek Çağrısı - Son Dakika
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Afrika'dan BMGK için BRICS Destek Çağrısı

Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani, Afrika'nın BMGK'de daimi üyelik için BRICS desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

24.10.2024 22:46
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PORT Afrika Birliği Dönem Başkanı Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, Afrika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) daimi üyelik elde etmek için BRICS ülkelerinin desteğine güvendiğini söyledi.

Gazvani, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ndeki "Genişletilmiş BRICS+" toplantısında konuştu.

Gazvani, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmadaki tökezleme ve yavaşlığın ve dünyanın karşı karşıya olduğu ciddi güvenlik, ekonomik ve çevresel zorlukların üstesinden gelmedeki mevcut yetersizliğin, uluslararası sistemdeki siyasi ve ekonomik dengesizliklerden kaynaklandığına dikkati çekti.

Afrika kıtasının çok taraflı işbirliği, uluslararası dayanışma ve yardımlaşma içinde yeni bir dinamiğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Gazvani, bunun gerçekleşmesi için uluslararası yönetişimin mali ve siyasi yasalarının yeniden formüle edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazvani, "Afrika'nın kalkınma fırsatlarından yararlanması ve büyüme potansiyelini açığa çıkarması, bu çabaları engelleyen borç sorunu nedeniyle zor." dedi.

Afrika Birliği Dönem Başkanı Gazvani, şöyle devam etti:

"Afrika kıtasının çok taraflı finans kurumlarındaki zayıf temsili, özellikle büyümeyi destekleyen altyapı, teknoloji transferi, eğitimin güçlendirilmesi ve yeni teknolojiler ile ilgili acil kalkınma ihtiyaçlarının uluslararası gündemde dikkate alınmamasına neden oluyor. Daha esnek ve sürdürülebilir olan ve en az gelişmiş ülkelerin önceliklerine uygun finansmana sorunsuz ve adil erişimini garanti eden yeni bir kalkınma finansmanı sözleşmesinin oluşturulması çağrısında bulunuyorum."

Sesini duyurabilmesi ve önceliklerinin uluslararası gündemde dikkate alınmasını sağlaması için Afrika'ya BMGK'de daimi üyelik verilmesi gerektiğinin altını çizen Gazvani, Afrika'nın bu konuda BRICS ülkelerine güvendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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