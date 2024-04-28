Afrika'dan gelen toz nedeniyle Bolu'da gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renklerine büründü - Son Dakika
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Afrika'dan gelen toz nedeniyle Bolu'da gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renklerine büründü

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Afrika üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle Bolu'da gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renklerine büründü. Türkiye genelinde etkili olan toz taşınımı, sağlık problemleri, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi ve ulaşımda aksamalara neden olabilir.

28.04.2024 17:13  Güncelleme: 17:14
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Afrika'dan gelen toz nedeniyle Bolu'da gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renklerine büründü

BOLU - Afrika üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle Bolu'da gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renklerine büründü.

Türkiye genelinde etkili olan Afrika üzerinden gelen toz taşınımı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tarafından geçtiğimiz gün Bolu için sarı kodlu uyarı yapılmıştı. Yapılan açıklamada toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi, çamur yağışı ve ulaşımda aksamalar konusunda uyarı yapıldı. Vatandaşların toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması bildirildi. Sarı kodlu uyarı verdiği kentte, toz bulutunun etkisi tekrar görüldü. Toz taşınımı nedeniyle akşam saatlerinde kentte gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renge büründü.

Afrika\'dan gelen toz nedeniyle Bolu\'da gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renklerine büründü
Kaynak: İHA

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