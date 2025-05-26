Afrika Günü'nde Türkiye-Afrika İlişkileri Konuşuldu - Son Dakika
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Afrika Günü'nde Türkiye-Afrika İlişkileri Konuşuldu

Afrika Günü\'nde Türkiye-Afrika İlişkileri Konuşuldu
26.05.2025 13:42
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İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte Afrika'nın kültürü ve tarihi vurgulandı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "25 Mayıs Afrika Günü" programı düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen etkinlikte, İÜ Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aydın Özkan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Komşu ve Çevre Ülkeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kavas ve İÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar konuştu.

Özkan, "25 Mayıs sadece Afrika kıtasının değil, tüm insanlığın ortak mirasına, zengin kültürüne ve parlak geleceğine ışık tuttuğumuz özel bir gündür." dedi.

Bu tarihin Afrika Birliği Örgütü'nün kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatan Özkan, "Bu tarih, kıtanın bağımsızlık mücadelesini, birlik ve beraberlik ruhunu ve kendi kaderini tayin etme azmini simgelemektedir." açıklamasında bulundu.

Özkan, Afrika'nın sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda köklü tarihi, eşsiz sanatları, zengin dilleri ve derin felsefeleriyle de bir ilham kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Türkiye olarak bizler Afrika ile olan ilişkilerimizi sadece diplomatik ve ekonomik bağlarla sınırlı görmüyoruz. Kadim medeniyetlerimizin yüzyıllara dayanan dostluk ve kardeşlik köprüleri üzerinde yükselen bu ilişkiler karşılıklı saygı, anlayış ve ortak menfaatler temelinde şekillenmektedir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ahmet Kavas da, "2005 yılına kadar Türkiye'nin bütün dostane davetlerine rağmen maalesef Afrika Birliği'yle yakın temas yapılamamış. 2002 yılında Afrika Birliği Teşkilatı adını Afrika Birliği olarak değiştirdikten sonra 2005 yılında Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Türkiye'ye geldi ve 42 yıl sonra ilk defa bir Afrika Birliği Başkanı Türkiye'yi resmi olarak ziyaret etmiş oldu." diye konuştu.

Afrika'nın tarih boyunca büyük bir haksızlığa uğradığını belirten Kavas, bugün gelinen noktada Afrika'yla ilgili çok derin hesaplar olduğuna dikkati çekti.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar da Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin öneminin altını çizerek, "Birlikte bir şeyi aşabileceksek, erinleşebileceksek ve ihtiyacı olanların hayatını kolaylaştırabileceksek, ömrümüz bereketlenir, önümüz açılır. Aksi halde ömrümüz bereketlenmez ve açılmaz. Sadece günü kurtarmak anlamına gelir. Bunun adında bilim denmez. Bilim olmayanı ortaya çıkarma çabasıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Afrika kıtasındaki açılımlarının çıkar amacı gütmediğine işaret eden Zülfikar, "Batıdan gelenler, Avrupa'dan gelenler, Afrikalı kralların, liderlerin hazinelerinde ne var, kasalarında hangi altınlar var, onları nasıl götürürüz diye bakarken, buradan gidenler, o tarihi mekanların diplerine saklanmış, bozulmuş sikkeleri getirip, darphanede yenileriyle değiştirip geri götürmek için uğraşırlar." şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye-Afrika Açılım Politikası Paneli gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Aydın Özkan'ın moderatörlüğünü gerçekleştirdiği panelde Cape Town Üniversitesi'nden Dr. Halim Gençoğlu, "Afrika'yı En Güney Ucundan Görmek: Ebubekir Efendi'nin İzinde Bir Ömür", Prof. Dr. Ahmet Kavas, "Türkiye'nin Afrika'yı Doğru Anlama Kılavuzu" ve Anadolu Ajansı Afrika Haberleri Editörü Gökhan Kavak, "Afrika'ya Bakışımız ve Medya Açılımımız" başlıklı oturumlarda konuştu.

Program, Türkiye-Afrika İlişkileri Akademisi'nin sertifika töreni ile sona erdi.

Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, Kültür Sanat, Dış Politika, Etkinlikler, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Afrika, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika Günü'nde Türkiye-Afrika İlişkileri Konuşuldu - Son Dakika

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