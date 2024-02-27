Afrika kıtasının iş insanlarını Türk üreticilerle buluşturan 10. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu İstanbul\'da başladı

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Afrika kıtasının iş insanlarını Türk üreticilerle buluşturan 10. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu (WCI Forum) İstanbul'da başladı.

Kıtanın her yerinden katılımcının yer aldığı forumun açılışında konuşan Gambiya Enformasyon Bakanı Lamin Jammeh, etkinliğin ihracatçılara yeni bir kapı araladığını belirterek, "Sanayi, halen ekonominin itici gücü. Forum, ihracatçılara işbirliği ve sanayi alanında yeni fırsatlar sunuyor." dedi.

Gambiya'nın gelişmeye çalışan bir ekonomi olduğuna ve zorluklara işaret eden Jammeh, rekabetçi olabilmek için gerekli reformları yapmak istediklerini dile getirdi.

Jammeh, "Bu forum, kapasitenin artırılmasına yardımcı olacak, ihracat ve ithalatın çeşitlenmesini sağlayacak." ifadesini kullandı.

Sudan'ın Darfur eyaletinin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhammed Salah, ülkesinin büyük bir tarım potansiyeline sahip olduğunu ancak bunun çok küçük bir kısmını kullandığını söyledi.

Sudan'ın her zaman "dünyanın tahıl ambarı" olarak görüldüğünü aktaran Salah, savaştan ötürü tarım alanında büyük bir yıkımın yaşandığını kaydetti.

Forumda 2 gün ürün ve hizmetler tanıtılacak

Forumun katılımcılarından Malili iş insanı Mody Kolly Kouma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ticaretle uğraştığını ve yurt dışından aldığı ürünleri ülkesinde sattığını anlattı.

Kouma, "Mali'deki arkadaşlarım sayesinde buraya geldim. Buradaki fabrikalardan doğrudan alım yapıyorlar. Ben de tıbbi cihazları araştırmak için geldim." diye konuştu.

Gambiyalı iş insanı Ebrima Jatta da Türk ürünlerindeki kaliteye dikkati çekerek, Türk yatırımcıların ülkesine gelmesini istedi.

Türk iş insanlarını Gambiya'da üretim yapmaları için teşvik ettiklerini dile getiren Jatta, muafiyetler sayesinde komşu ülkelere de rahatlıkla ürünlerini satabileceklerini belirtti.

Afrikalı iş insanları ile Türkiye'den Afrika pazarına açılan üretici ve ihracatçıların katılacağı forumda, 2 gün boyunca ürün ve hizmetler tanıtılacak.