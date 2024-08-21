Afrika Kalkınma Bankası Malavi'ye 11,2 Milyon Dolar Yardım Sağladı

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CAPE Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), kuraklık nedeniyle afet durumu ilan eden güney Afrika ülkesi Malavi'ye 11,2 milyon dolar finansal yardımda bulundu.

AfDB'den yapılan açıklamada, El Nino hava olayının neden olduğu kuraklığın etkilerinin hafifletilmesine yardımcı olmak için Malavi hükümetine 11,2 milyon dolarlık finansal yardım sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, yardımdan 350 binden fazla Malavilinin yararlanmasının planlandığı belirtildi.

Güney Afrika bölgesinde El Nino etkisiyle mart ayından beri devam eden kuraklığın etkisiyle kıtlık tehlikesi yaşanıyor. Kuraklıktan en çok etkilenen ülkelerinde başında Malavi, Zimbabve ve Zambiya geliyor.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu, kuraklık nedeniyle bölgede 68 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu duyurmuştu. Malavi, kuraklık nedeniyle mart ayında afet durumu ilan etmişti.