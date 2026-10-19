Afrika'nın ilk olimpiyatı Dakar 2026'da 2 bin 700 sporcu madalya için yarışacak - Son Dakika
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Afrika'nın ilk olimpiyatı Dakar 2026'da 2 bin 700 sporcu madalya için yarışacak

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Afrika\'nın ilk olimpiyatı Dakar 2026\'da 2 bin 700 sporcu madalya için yarışacak
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Afrika'da ilk kez düzenlenecek 4. Yaz Gençlik Olimpiyatları öncesi Dakar'da maskot Ayo heykelleri ve olimpiyat afişleri ilgi görüyor. 31 Ekim-13 Kasım'daki organizasyonda yaklaşık 200 ülkeden 15-18 yaşındaki 2 bin 700 sporcu 35 disiplinde madalya için yarışacak.

Senegal'in ev sahipliğinde 31 Ekim'de başlayacak 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları (Dakar 2026) için geri sayım başlarken, Afrika kıtasında düzenlenecek ilk olimpik organizasyon öncesinde kentin dört bir yanına kurulan enstalasyonlar halkın ve ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Başkent Dakar'da 31 Ekim-13 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Dakar 2026'ya sayılı günler kala başkentin caddeleri ve meydanlarında olimpiyat atmosferi hissedilmeye başlandı.

Şehrin işlek bulvarları, ana arterleri, kavşakları ve tarihi mekanları Dakar 2026 afişleri, dev reklam panoları ve organizasyonun resmi maskotu olan genç aslan "Ayo"nun heykelleriyle süslendi.

Batı Afrika dili Yoruba'da "sevinç" anlamına gelen ve Senegal'in sembolü olan aslandan esinlenerek Senegalli lise öğrencisi Ndeye Mariama Diop tarafından tasarlanan resmi maskot Ayo'nun heykelleri, kentin birçok noktasında dikkati çekiyor.

Kentin farklı noktalarına yerleştirilen Ayo'nun farklı olimpiyat branşlarını icra ederken tasvir edildiği heykeller adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Dakar sakinleri, Ayo'nun basketboldan engelli koşuya, kürek çekmeye kadar pek çok spor dalındaki dinamik hareketleriyle tasvir edilen heykellerine yoğun ilgi gösteriyor, heykellerle bol bol fotoğraf çektiriyor.

Kentin ikonik duraklarından tarihi tren garının önüne kurulan sayaç da olimpiyatların başlamasına doğru geri sayarken, şehirdeki heyecan her geçen gün biraz daha artıyor.

2 bin 700 sporcu 35 spor disiplininde yarışacak

Organizasyon, Dakar'ın yanı sıra yeni idari kent Diamniadio ve kıyı turizmi kenti Saly olmak üzere üç ana bölgedeki 8 tesiste gerçekleştirilecek.

Müsabakalar için tarihi Iba Mar Diop Stadyumu ile Tour de l'Oeuf Olimpik Yüzme Havuzu baştan aşağı yenilenirken, Diamniadio'daki 15 bin seyirci kapasiteli modern Dakar Arena ile yeni inşa edilen uluslararası binicilik merkezi müsabakalara ev sahipliği yapacak.

Dakar yakınlarındaki tatil beldesi Saly kıyılarında ise sörf, yelken ve kıyı küreği yarışları düzenlenecek. Sporcuların konaklayacağı resmi Olimpiyat Köyü ise Diamniadio'daki Amadou Mahtar Mbow Üniversitesi yerleşkesinde kuruldu.

Olimpiyat tarihinde ilk kez kadın ve erkek sporcu sayısının eşitlendiği, tam cinsiyet eşitliğinin uygulanacağı Dakar 2026'da, yaklaşık 200 ülkeden 15-18 yaş grubundaki 2 bin 700 sporcu madalya için mücadele edecek.

Programda temel branşların yanı sıra breakdans, kaykay, wushu ve beyzbol5 dahil 35 spor disiplini yer alıyor. Mülteci Olimpik Takımı da Gençlik Olimpiyatları tarihinde ilk kez Dakar'da yarışacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2022'den 2026'ya ertelenen şampiyona, Afrika'nın organizasyon gücünü ve Senegal'in "Teranga" (misafirperverlik) geleneğini dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

"Senegal'in misafirperverliğini göstermek istiyoruz"

Başkentin sembollerinden Rönesans Anıtı'nda AA muhabirine konuşan ziyaretçi Jess Mabanzu, kıtada düzenlenecek ilk olimpiyatlar için heyecanlı olduğunu söyledi.

Mabanzu, "Kuzeyden güneye tüm Afrika ülkelerinin vatandaşlarını bu organizasyonu yakından görmeleri için Dakar'a çağırıyorum. Bir spor etkinliğinin ötesinde, bence bu bir kutlama olacak." dedi.

Olimpiyat hazırlık komitesinde çalışan İbrahima Sy de organizasyon için oldukça heyecanlı olduklarını ve hazırlıkların son hızla devam ettiğini belirtti.

Sy, "Dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları ağırlayacağız. Senegal'in misafirperverliğini başta sporcular olmak üzere tüm ziyaretçilere göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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