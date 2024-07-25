Afrika'nın yeşil ekonomisi 2030'a kadar 3 milyon istihdam yaratabilir

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Afrika Finansal Sektör Derinleşmesi (FSD) ve Boston Consulting Group'un (BCG) yayınladığı rapora göre, 2030 yılına kadar "Afrika'nın yeşil ekonomisi" 3 milyondan fazla doğrudan istihdam yaratabilecek.

FSD ve BCG'nin hazırladığı "Afrika'da Yeşil Kalkınma Tahmini" adlı araştırma raporu dün Nairobi'de yayımlandı.

Raporda, Afrika'da sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonominin devreye girmesiyle milyonlarca iş gücünün oluşacağı belirtildi.

Tüm nüfusun, ilk kez istikrarlı ücretlendirme, sosyal güvenlik ve vergilendirme sistemlerine dahil edilmesine katkı sağlayacağı aktarılan raporda, "2030 yılına kadar Afrika kıtası genelinde yeşil ekonomi kapsamında 3,3 milyona kadar yeni iş imkanının doğacağı ve bunların çoğunluğunun güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji sektöründe olacağı öngörülüyor." ifadesi kullanıldı.

FSD Afrika CEO'su Mark Napier, Afrika'da istihdamı ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için sektörler arası bir çabanın olduğunu ancak paydaşların yeşil ekonomi işlerinin nereden geleceğine dair ortak ve ayrıntılı bir anlayıştan yoksun olduklarını kaydetti.

Napier, "Bu rapor, yeşil ekonomi işlerinin gerçekleşmesi için nereye yatırım yapmamız gerektiği konusunda pratiklik kazanmamızı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, 5 yıl içinde kıta genelinde yeni istihdam alanlarının yüzde 5'inin sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji sektörlerinde olacağına işaret edildi.

Ayrıca raporda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Kenya, Nijerya ve Güney Afrika'nın yenilenebilir enerji, e-mobilite, tarım, inşaat ve imalat gibi sektörlerde önemli beş kilit ülke arasında olacağı tahmininde bulunuldu.