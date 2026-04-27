Afrika ülkeleri Körfez'den ders aldı, Türk savunma sanayii birinci tercih oldu

ABD ve İran arasındaki ateşkes devam ederken, Körfez ülkelerinin Batı'dan satın aldığı gelişmiş savunma sistemlerinin sahada yetersiz kalması, Afrika ülkelerinde savunma yatırımlarının artmasına yol açtı. BAMEX Yönetim Kurulu Başkanı Harun Saraç, Afrika ülkelerinin artan güvenlik riskleri nedeniyle maliyet etkin ve sahada kanıtlanmış ürünlere yöneldiğini belirtiyor. Türk savunma sanayii bu noktada birinci tercih haline geldi. İHA, zırhlı araç ve haberleşme sistemleri gibi kritik alanlarda talep artışı yaşanıyor. Afrika'nın en büyük savunma fuarı BAMEX, 9-13 Kasım 2026'da düzenlenecek ve 30'dan fazla Türk firmasının katılması bekleniyor.