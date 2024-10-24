Afrika ülkeleri TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

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Afrika ülkeleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınayarak, başsağlığı diledi.

Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Mali'nin stratejik savunma ortaklarından birini hedef alan bu korkakça saldırı karşısında Türkiye ile tam bir dayanışma içerisindeyiz. Dualarımız kurbanların aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırı şiddetle kınanırken, Türk halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu korkakça eylem sadece Türkiye'ye yönelik bir saldırı değil, küresel barış ve güvenliğe yönelik bir tehdittir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Uluslararası toplumu teröre karşı işbirliğini güçlendirmeye çağıran açıklamada, "Somali, ortak değerler ve karşılıklı güven temelinde, terörle mücadelede Türkiye ve uluslararası toplumla birlikte durmaya kararlıdır." ifadesine yer verildi.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye de X hesabından, "Senegal halkı adına Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, kurbanların aileleri ve dost Türk halkı ile dayanışma içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ruhları şad olsun ve yaralılara acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan da Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mektubu gönderdi.

Konseyden yapılan açıklamada, mektupta Burhan'ın "Sudan halkı ve hükümeti adına hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralılar için acil şifa dileklerini iletiyorum." ifadesine yer verildi.

Burhan, mektubunda, Türkiye'nin güvenlik ve istikrarını hedef alan bu korkak terör eyleminden duyduğu üzüntüyü de paylaştı.