Afrika ülkeleri TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afrika ülkeleri TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

Afrika ülkeleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınayarak, başsağlığı diledi.

24.10.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afrika ülkeleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınayarak, başsağlığı diledi.

Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Mali'nin stratejik savunma ortaklarından birini hedef alan bu korkakça saldırı karşısında Türkiye ile tam bir dayanışma içerisindeyiz. Dualarımız kurbanların aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırı şiddetle kınanırken, Türk halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu korkakça eylem sadece Türkiye'ye yönelik bir saldırı değil, küresel barış ve güvenliğe yönelik bir tehdittir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Uluslararası toplumu teröre karşı işbirliğini güçlendirmeye çağıran açıklamada, "Somali, ortak değerler ve karşılıklı güven temelinde, terörle mücadelede Türkiye ve uluslararası toplumla birlikte durmaya kararlıdır." ifadesine yer verildi.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye de X hesabından, "Senegal halkı adına Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, kurbanların aileleri ve dost Türk halkı ile dayanışma içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ruhları şad olsun ve yaralılara acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan da Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mektubu gönderdi.

Konseyden yapılan açıklamada, mektupta Burhan'ın "Sudan halkı ve hükümeti adına hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralılar için acil şifa dileklerini iletiyorum." ifadesine yer verildi.

Burhan, mektubunda, Türkiye'nin güvenlik ve istikrarını hedef alan bu korkak terör eyleminden duyduğu üzüntüyü de paylaştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kahramankazan, Güvenlik, Politika, Güncel, Afrika, TUSAŞ, Terör, TUSAŞ, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika ülkeleri TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:11 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ’ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti
23:03 En mutlu günüydü Saldırıda şehit düşen kadın mühendisle ilgili kahreden detay En mutlu günüydü! Saldırıda şehit düşen kadın mühendisle ilgili kahreden detay
23:00 Cevdet Yılmaz’dan ’Güvenlik zafiyeti’ iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama Cevdet Yılmaz'dan 'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama
21:40 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış İşte TUSAŞ’ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
10:48 Son bir yılda ilk Piyasada olumlu sinyal Son bir yılda ilk! Piyasada olumlu sinyal
10:48 Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli’ye kürsüden ip fırlattı Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı
10:26 Benzin ve motorine zam bekleniyor Benzin ve motorine zam bekleniyor
10:25 MİT ve Emniyet’ten PKKKCK’ya ortak operasyon MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya ortak operasyon
10:13 Bahçeli’nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti’de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu Bahçeli'nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti'de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu
10:11 Brezilya’da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi Brezilya'da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi
09:57 Özgür Özel, “Kürtlere bir devlet teklif ediyorum“ sözlerine açıklık getirdi Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi
09:51 Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
09:50 Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 02:29:40. #1.12#
SON DAKİKA: Afrika ülkeleri TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.