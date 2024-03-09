Afrika'ya yardım yaparken dil kullanımına dikkat edilmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afrika'ya yardım yaparken dil kullanımına dikkat edilmeli

Afrika üzerine çalışmalar yürüten uzmanlar, kıtaya yapılacak yardımlarda gönüllüler ve medyaya kullanacakları dile dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

09.03.2024 12:03  Güncelleme: 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afrika üzerine çalışmalar yürüten uzmanlar, kıtaya yapılacak yardımlarda gönüllüler ve medyaya kullanacakları dile dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

Türkiye merkezli bazı sivil toplum kuruluşları (STK) ve medyanın, özellikle Ramazan ve Kurban bayramları döneminde yapılan yardımlarda kullandıkları dil ve Afrika'ya yönelik bakışları yeniden gündeme geldi.

Afrika konusunda çalışmalar yürüten uzmanlar, Türkiye'den giden gönüllülerin ve Afrika'yla ilgili yayın yapan medya mensuplarının, kıtayı sadece fakirlik ve olumsuz algılar üzerinden görmemeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM) Koordinatörü Dr. Ensar Küçükaltan, AA muhabirine, kıtada pek çok ülkenin sivil toplum çalışmaları yürüttüğünü belirterek, "Batı'dan gelen yardımlar, daha çok Afrikalı zenginler, siyasiler ve toplumun ileri gelenlerine yapılıyor ve yoksullar bu yardımlardan çok faydalanamıyor." dedi.

Batı merkezli yardımlardaki şeffaflık sorununa dikkati çeken Küçükaltan, "Yardımlarında yerel partnerlere karşı şeffaf olmuyorlar yani Afrika'ya gelen Batı merkezli STK'lere belgeleri, amaçları ve tüzükleri sorulmuyor. Bu durum da tek taraflı ilişkinin Batı lehine değişmesine neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Afrikalı kuruluşların kaynak yetersizliğinin Batı merkezli hakimiyeti desteklediğine ve yardımlar sırasında istenmeyen uygulamalarla ilgili itirazları engellediğine dikkati çeken Küçükaltan, bu durumun "bağımlılık" ilişkisini doğurduğunu söyledi.

Rusya ve Çin gibi doğu ülkelerinin yardımlarına da değinen Küçükaltan, "Burada devlet destekli bir STK çalışması görüyoruz. Rusya askeri, Çin ise ticari ilişkilerine ek olarak STK çalışmalarını destekliyor. Sivil yapılanma yerine daha çok devlet destekli adımlar görüyoruz." dedi.

"Türkiye, son 20 yılda Afrika ile sivil toplum ilişkisini kuvvetlendirdi"

Türkiye'nin Afrika politikasını son 20 yılda şekillendiren aktörlerin arasında vakıf ve derneklerin önemli yer tuttuğunu anlatan Küçükaltan, geçmişte ufak tefek hatalar yapılsa da bunun kazanılan tecrübelerle giderilmeye başlandığını söyledi.

Küçükaltan, "Batı ve doğu ülkelerine göre Türkiye, Afrika'da çok yeni. İlk etaptaki çalışmalarda hatalar yapıldığını kabul etmek gerekir ancak Türk STK'ler, artık sahada çok titiz planlamalar yaparak çalışmalar yürütüyor. Bölge bazlı ihtiyaçlar belirleniyor ve ona göre çözüm üretiliyor." ifadelerini kullandı.

Sahada kalıcı olunduğunda gerçek ihtiyaçların görüldüğüne işaret eden Küçükaltan, bu süreçte devlet-sivil toplum işbirliğinin öneminin altını çizdi ve Türkiye'nin olumlu imajının Afrika'nın birçok noktasında görülmesinde STK'lerin çalışmalarının önemli yer tuttuğunu dile getirdi.

"Türkiye'deki Afrika imajı değişmeli"

Küçükaltan, STK'lerin çalışmalarında ya da medyada kullanılan görseller ve haberlerde Afrika'nın "tek ülke" şeklinde algılanmasının ve sadece yoksulluk gibi temalar üzerinden görülmesinin yanlış olduğunu vurguladı.

Açlık, yoksulluk ve susuzluk üzerinden oluşturulacak algılardan uzak durulması gerektiğini belirten Küçükaltan, Afrikalıların dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bu dilin artık işlemediğini söyledi.

Küçükaltan, "Yiyecek, dans gibi Afrikalı toplumların yerel kültürüne değer vererek kendi kültürümüzü ve hayat tarzımızı empoze etmeden ilişki kurmamız gerekiyor. Mesela bir su kuyusu açıldığında bazı Afrikalı kabileler dans gibi gözüken şekilde dua ya da teşekkür edebilir ve bunu Türkiye'deki yardımseverler olarak garipsememiz gerekiyor." dedi.

Sivil toplum çalışmalarındaki amaçlarının Afrikalıların sömürüye karşı farkındalıkları konusunda katkı sağlamak olduğunu belirten Küçükaltan, "Yardım yaparken Afrikalılara ülkelerindeki zengin fakir ayrımının nedenini sorgulamalarını, yöneticileri zenginken kendilerinin neden fakir olduğunu ve bu zenginliğin kaynağının ne olduğunu sorgulamalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Ugandalı Seyfullah Muhammed Kyazze de Türkiye'den giden gönüllülerin ve Türkiye'deki medya kuruluşlarının özellikle Ramazan ve Kurban bayramları gibi önemli günlerde Afrika ile ilgili söylemlerine daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Kyazze, "Afrika, hep fakir, kaynağı bulunmayan bir yer olarak görülmemeli ve böyle bakılmamalı. Zenginliğimiz var ama kullanamıyoruz. Bu, herkesin başına gelebilir. Bu nedenle kardeşçe çözümler bulmalıyız ve Afrika'daki yardım çalışmaları ve bunların medyaya yansıtılmasında Afrikalıların gönüllerinin kırılmaması, yapılan yardımların değerlerinin düşürülmemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf, video ya da afişlerde Afrika'nın her zaman olumsuz tarafıyla anlatılmaması gerektiğine dikkati çeken Kyazze, şunları kaydetti:

"Afrikalılar olarak bunlardan rahatsız oluyoruz açıkçası. Zaten Afrikalılar, gönlü kırılmış ve mazlum bir coğrafyadır, sömürülmüştür. Bu nedenle Türklerin biraz daha yardım çalışmalarına dikkat etmelerini bekliyoruz. İhtiyaç sahibinin gönlünü kırmadan, onu sadece malzeme olarak görmeden ve negatif yanını yansıtmadan bakmalarını istiyoruz. Medya ve gönüllülerin Afrikalıların hassasiyetlerine dikkat edip kırmadan güzel hizmetler yapacaklarını düşünüyorum."

AKEM Koordinatör Yardımcısı Etiyopyalı Adem Aman Shibu da Türkiye'nin Afrika'daki sivil toplum çalışmalarının çok değerli olduğunu ifade ederek, "Afrika'nın kültürel çeşitliliğinin farkında olarak yardım çalışmaları yapılmalı. Afrika, sadece yoksul ve hep yardım bekleyen bir kıta değildir. Dolayısıyla iyi yanlarımızı da görerek bizimle ilişki kurmanızı bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika'ya yardım yaparken dil kullanımına dikkat edilmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İzmir'de kadınlar gününde bıçaklı saldırı: Kız hayatını kaybetti, anne ağır yaralandı
    12:41 İzmir'de kadınlar gününde bıçaklı saldırı: Kız hayatını kaybetti, anne ağır yaralandı

    İzmir'in Konak ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, 31 yaşındaki bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan anne ağır yaralandı, kızı ise hayatını kaybetti. Zanlı gözaltına alındı.

  • Ramazan ayında ilaç kullanımı hekim kontrolünde olmalı
    12:39 Ramazan ayında ilaç kullanımı hekim kontrolünde olmalı

    Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Canacankatan, ramazan ayında ilaç kullanımının hekimler kontrolünde kullanılması gerektiğini önerdi. Canacankatan, kronik hastaların ilaç kullanımı konusunda hekimlerine danışmaları gerektiğini belirtti ve bireysel tedavi ve beslenme metotlarıyla oruç tutabileceklerini söyledi.

  • Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
    12:38 Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

    Karabük il merkezi ve ilçelerinde dün başlayan sağanak, gece saatlerinde yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Kar yağışının ardından Keltepe Kayak Merkezi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü. Trafik ve Karayolları ekipleri, Karabük-Bartın kara yolu ile D-100 kara yolunda kar yağışına karşı önlem aldı. Bolu'nun yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinden beri kar yağışı aralıklarla devam etti. Zaman zaman tipi şeklinde görülen yağışın ardından bazı kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Seben ilçesinde hayvancılık yapan Aydın Atalay, keçilerini merada otlatırken kar yağışıyla karşılaştı. Hayvanlarını ağıla götüren Atalay, keçilerin kar yağışı altında ilerlemesini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

  • İstanbul Bisiklet Kenti Olacak
    12:38 İstanbul Bisiklet Kenti Olacak

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'un bisiklet kenti olacağını söyledi. Bakan Bak, federasyonun 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında Beykoz Spor Ormanı'nda gerçekleştirilen törene katıldı. Konuşmasında, İstanbul'un bisiklet şehri olacağını vurgulayan Bakan Bak, herkesi spor yapmaya ve hareket etmeye davet etti. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ise İstanbul'un dünyanın bir numaralı bisiklet şehri olacağını belirtti ve bu durumun sağlık harcamalarında tasarruf sağlayacağını ifade etti.

  • İzmir'de 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
    12:37 İzmir'de 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

    İzmir'de, silah ve mühimmat ticareti yaptığı değerlendirilen G.B. ve D.B'nin otomobillerinde yapılan aramada 15 ruhsatsız tabanca ve 5 tabanca namlusu bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. G.B. tutuklanırken, D.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Mersin'de çıkan yangının ardından bırakılan mesaj aileyi tedirgin etti
    12:35 Mersin'de çıkan yangının ardından bırakılan mesaj aileyi tedirgin etti

    Mersin'de 4 katlı bir binada çıkan yangının ardından ailenin kapısına bırakılan bir kağıtta yazılı 'çok sevinmeyin, iyi şeyler hala yolda' mesajı aileyi tedirgin etti. Aile, polise başvurarak şikayetçi oldu.

  • Sultangazi'de Elektrik Trafolarından Bakır Kablo Çalan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
    12:34 Sultangazi'de Elektrik Trafolarından Bakır Kablo Çalan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Sultangazi'de bir elektrik trafosundan bakır kablo çalan 3 şüpheli ile bu kabloları satın alan bir hurdacı gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin trafodan çaldıkları kablo, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

  • Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı: Rakiplerimizin arasındaki ilişki hastalıklı
    12:34 Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı: Rakiplerimizin arasındaki ilişki hastalıklı

    Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan gerilimin dışında kaldıkları için mutlu olduğunu dile getirerek, 'Rakiplerimizin arasındaki ilişki, hastalıklı ilişki olarak geliyor. Bizi kasıtlı olarak içeriye çekmeye çalışıyorlar' dedi.


12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu’nda konuşma yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuşma yaptı
12:06 Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı
11:36 12 yıl sonra bir ilk Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum 12 yıl sonra bir ilk! Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
10:50 Özgür Özel’den “Lider benim“ mesajı: Ekrem Bey’le de Burcu Hanım’la da konuştum, mesele kapandı Özgür Özel'den "Lider benim" mesajı: Ekrem Bey'le de Burcu Hanım'la da konuştum, mesele kapandı
09:41 Tanzanya’da deniz kaplumbağası eti yiyen 8 çocuk hayatını kaybetti Tanzanya'da deniz kaplumbağası eti yiyen 8 çocuk hayatını kaybetti
11:41 Beşiktaş’ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin TL Beşiktaş'ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin TL
11:27 Teletabiler’in Güneş Bebeği Jess Smith, ilk bebeğini kucağına aldı Teletabiler'in Güneş Bebeği Jess Smith, ilk bebeğini kucağına aldı
11:03 Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı Selçuk İnan’ın nerede olduğu ortaya çıktı Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı! Selçuk İnan'ın nerede olduğu ortaya çıktı
10:45 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmezsin“ dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmezsin" dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu
10:41 Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü
10:10 Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem oldu Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı Eda Erdem'in heykeli sosyal medyada gündem oldu! Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı
09:51 Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti
09:39 Zaman daraldıkça AK Parti’nin Yeniden Refah’a karşı söylemleri de sertleşiyor Zaman daraldıkça AK Parti'nin Yeniden Refah'a karşı söylemleri de sertleşiyor
09:37 Sanal kredi kartı dolandırıcısı sahte kimlikle yakalandı Sanal kredi kartı dolandırıcısı sahte kimlikle yakalandı
09:05 Dünya rekorunu egale etti Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı Dünya rekorunu egale etti! Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 12:38:27. #1.13#
SON DAKİKA: Afrika'ya yardım yaparken dil kullanımına dikkat edilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement