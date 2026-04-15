Afşar Camii: Tarihin İzi - Son Dakika
Afşar Camii: Tarihin İzi

15.04.2026 11:38
1219 yılında inşa edilen Afşar Camii, çivisiz ahşap mimarisi ve tarihi zenginliğiyle dikkat çekiyor.

Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Afşar köyündeki 1219 yılında yapılmış Afşar Cami, çivisiz ahşap mimarisi, özgün iç yapısı ve geçmişiyle bölgenin önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.

Afşar köyünde 13. yüzyılın başında yapılan cami, planlı yapısı ve tek şerefeli silindirik minaresiyle öne çıkıyor. Minarenin şerefe altında yer alan mukarnas (İslam sanatında mimari yapılarda görülen geometrik bir bezeme çeşidi) süslemeler, yapının estetik yönünü ortaya koyuyor.

Caminin ibadet edilen iç mekan kısmı, taş kaideler üzerine oturan 12 ahşap sütunla ayrılıyor. Sütunların bir bölümünde ahşap başlıklar bulunurken, yuvarlak mihrap ile minber orijinalliğini korumasıyla biliniyor.

Giriş kapısı üzerinde Bizans dönemine ait mermer yapı taşının devşirme malzeme olarak kullanılması ise yapının tarihi zenginliğini ön plana çıkarıyor.

Afşar Köyü Muhtarı Süleyman Kaya, gazetecilere, bölgede geçmişte Afşar beyleri ile Bizanslıların yaşadığına dair bilgilerin olduğunu söyledi.

Köyün imamı Mücahit Kayabalı da tarihi ibadethanenin Selçuklu mimarisini yansıttığını ifade ederek, yapının çivisiz inşa edilmesinin en dikkat çekici özelliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Köy sakinlerinden Burhan Özcan ise bazı tarihçilerce bölgenin Hamitoğulları egemenliğinde bulunduğunu, daha sonra Eşrefoğlu Mehmet Bey tarafından fethedildiğini ve caminin bu fetih anısına yaptırıldığının ifade edildiğini aktardı.

Caminin yapımında kokulu çam ağacının kullanıldığını belirten Özcan, özellikle yağışlı havalarda bu kokunun daha yoğun hissedildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afşar Camii: Tarihin İzi - Son Dakika

SON DAKİKA: Afşar Camii: Tarihin İzi - Son Dakika
