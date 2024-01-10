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AFSÜ Rektörü: Diş Hekimliği Fakültesi'nde randevu almak zorlaştı - Son Dakika
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AFSÜ Rektörü: Diş Hekimliği Fakültesi'nde randevu almak zorlaştı

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Diş Hekimliği Fakültesi'nde oluşan yoğunlukla ilgili olarak, randevu almanın zorlaştığını ve en çok şikayet aldığı yer haline geldiğini belirtti. Okumuş, randevu açıldığı anda dakikalar içinde dolup kapandığını ve torpil yaptırmak zorunda kaldığını ifade etti.

10.01.2024 - 23:28,
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AFYONKARAHİSAR Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Diş Hekimliği Fakültesi'nde oluşan yoğunlukla ilgili, Full kapasiteye geçtik, en çok şikayet aldığım yer olmaya başladı, 'Niye randevu alamıyoruz' diye. Ben de alamıyorum. Torpil yaptırıyorum, açıkça söyleyeyim dedi.

AFSÜ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Üniversitedeki bölümler hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Diş Hekimliği Fakültesi'nde açılan randevuların dakikalar içinde dolup kapandığını belirterek, Neredeyse boş olan Diş Hekimliği Fakültesi full kapasite gitmeye başladı. En çok şikayet aldığım yer olmaya başladı. 'Niye randevu alamıyoruz' diye. Ben de alamıyorum. Torpil yaptırıyorum, açıkça söyleyeyim. Çünkü randevuyu açtığınız zaman dakikalar içerisinde, saat 12.00'den itibaren açıldığı zaman sıfır tık kapanıyor, bitiyor, anında doluyor. Çünkü çok fazla tercih var. Yine halkımız büyük oranda özellikle cerrahi işlemlerde veya ortodonti işlemlerine, pedodontilerine, çocuk dişte il dışına veya özele gidiyordu. Hizmetiniz kaliteli olunca, iyi olunca, sizi tercih etmeye başlıyorlar diye konuştu. (DHA)

AFSÜ Rektörü: Diş Hekimliği Fakültesi\'nde randevu almak zorlaştı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: AFSÜ Rektörü: Diş Hekimliği Fakültesi'nde randevu almak zorlaştı - Son Dakika
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