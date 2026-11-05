Afyon'da 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan zanlı Eskişehir'de yakalandı

Afyon'da 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan zanlı Eskişehir'de yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da silahla 8 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi ağır yaralayan zanlı, Eskişehir'de yakalandı. Afyonkarahisar'daki olayda 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı; zanlı Eskişehir'de yakalandı.
Afyonkarahisar'da silahla 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan saldırgan Eskişehir'de yakalandı
Kaynak: AA
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