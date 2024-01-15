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Afyonkarahisar'da 1'i çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 1'i çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı

Afyonkarahisar'da yapılan denetimlerde durdurulan bir otomobilde, yurda yasa dışı yollardan giren 1'i çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, otomobil sürücüsü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Afyonkarahisar\'da 1\'i çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı
15.01.2024 - 12:43,  Güncelleme: 12:47
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Afyonkarahisar'da, durdurulan bir otomobilde 1'i çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Konya- İzmir kara yolu köprülü kavşak uygulama noktasında durdurduğu otomobilde, yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 1'i çocuk 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bazı düzensiz göçmenler, otomobilin bagaj kısmından çıktı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Otomobil sürücüsü A.H. ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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