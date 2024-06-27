Evde tüfekle oynayan 11 yaşındaki çocuk kazara annesini öldürdü - Son Dakika
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Evde tüfekle oynayan 11 yaşındaki çocuk kazara annesini öldürdü

Evde tüfekle oynayan 11 yaşındaki çocuk kazara annesini öldürdü

Afyonkarahisar'da 11 yaşında bir çocuk evde oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu annesini vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

27.06.2024 10:55
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Afyonkarahisar'da 11 yaşındaki oğlunun elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurulan anne hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ELİNDEKİ SİLAH KAZARA ATEŞ ALDI

İddiaya göre, Çıkrık beldesindeki evlerinin odasında asılı tüfekle oynayan B.H.K, elindeki silahın kazara ateş alması sonucu annesi T.K'yi (41) vurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Evdeki diğer çocuğun durumu babasına bildirmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Jandarma, Çocuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evde tüfekle oynayan 11 yaşındaki çocuk kazara annesini öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mert çelik: tufek neden hep dolu duruyorkı 10 0 Yanıtla
  • murat atmaca: yaa arkadaş biri anlatsın 11 yaşın daki bir çocuk elinde kitap kalem vs vs ....olması gerekirken nasıl oluyor da bu çocuklar silaha erişebiliyor evde ,, buzdolabında saklıyor ..hey yarabbim ölene mi acican çocuk yaşta anne katili olan çocuğa mi acican .. nasıl bir sınavdır.... 7 0 Yanıtla
  • Ankara null: darisi ferhat eser e 3 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Evde tüfekle oynayan 11 yaşındaki çocuk kazara annesini öldürdü - Son Dakika
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