Evde tüfekle oynayan 11 yaşındaki çocuk kazara annesini öldürdü

murat atmaca:

yaa arkadaş biri anlatsın 11 yaşın daki bir çocuk elinde kitap kalem vs vs ....olması gerekirken nasıl oluyor da bu çocuklar silaha erişebiliyor evde ,, buzdolabında saklıyor ..hey yarabbim ölene mi acican çocuk yaşta anne katili olan çocuğa mi acican .. nasıl bir sınavdır....