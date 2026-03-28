Afyonkarahisar'da 16 Kıbrıs gazisi, katıldıkları kursta baston yapım sanatını öğreniyor - Son Dakika
Afyonkarahisar'da 16 Kıbrıs gazisi, katıldıkları kursta baston yapım sanatını öğreniyor

28.03.2026 11:38
Afyonkarahisar'da Kıbrıs gazileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" kapsamında açılan kursta baston yapımını öğreniyor.

Afyonkarahisar'da Kıbrıs gazileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" kapsamında açılan kursta baston yapımını öğreniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünün programı kapsamında Afyonkarahisar Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan Ağaç Baston Yapım Kursu'na 16 Kıbrıs gazisi katılıyor.

Baston yapım sanatını öğrenen kursiyerler, birlikte vakit geçirmenin de mutluluğunu yaşıyor.

Proje koordinatörü Abdullah Koçyiğit, AA muhabirine, programın şehit yakınları ve gazilerin sanatsal faaliyetlere katılmaları amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Projenin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle yürütüldüğünü belirten Koçyiğit, "Amacımız, gazilerimizi sanatla buluşturmak ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak. Kurs eğitmenimizin rehberliği de çok güzel. Baston yapımında gazilerimizin zorlandıklarını görmedik. Gazilerimiz gayet memnun ve mutlu." diye konuştu.

Bastonlara motif işleyecekler

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Cemal Tola da baş tacı gazilere yönelik kursa ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Tola, 132 saatlik kursun 13 hafta süreceğini belirterek, "Gazilerimiz, ilk bastonlarını kendilerine yapacak, sonrakileri de sevdiklerine hediye edecek. En az 5-6 baston yapacaklarını düşünüyoruz. Gazilerimiz, önce klasik baston yapacak. Sonra da Afyonkarahisar'a özgü motifleri bastonlara işleyerek devam edecekler. İnşallah, bastonların en güzelini yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Gaziler, kursa katılmaktan mutlu

Kıbrıs gazisi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Temsilcisi Şaban Koçak da arkadaşlarıyla güzel muhabbet ortamı olan kursta baston yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Çok sayıda baston yapmayı düşündüğünü anlatan Koçak, "Arkadaşlarımızla sohbet ediyor, eski günleri yad ediyoruz." dedi.

Kursiyerlerden Ahmet Can da kursa katıldığı için çok mutlu olduğunu, yaptığı bastonları hediye etmeyi planladığını belirtti.

Kursiyerlerden İsmail Koç da kendisi için en büyük mutluluğun kursa katılarak arkadaşlarıyla bir arada bulunmak olduğunu, yaptığı bastonu yanında taşıyacağını söyledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 16 Kıbrıs gazisi, katıldıkları kursta baston yapım sanatını öğreniyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Tayland’da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti Tayland'da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
Arda Güler’in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi Arda Güler'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan’dan ilk açıklama Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan'dan ilk açıklama

12:10
Galatasaray’da Icardi krizi çözüldü
Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü
12:06
İran, ABD’yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
11:37
Hande Erçel’in ifadesi ortaya çıktı Akıllara Hakan Sabancı’nın söyledikleri geldi
Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı! Akıllara Hakan Sabancı'nın söyledikleri geldi
11:24
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
11:12
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
10:57
Aleyna Kalaycıoğlu’nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu Resmen olacakları anlatmış
Aleyna Kalaycıoğlu'nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu! Resmen olacakları anlatmış
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 16 Kıbrıs gazisi, katıldıkları kursta baston yapım sanatını öğreniyor - Son Dakika
