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Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü

Afyonkarahisar'ın Çağırbağ beldesinde bir evden silah sesleri duyulması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 3'ü kadın 4 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Afyonkarahisar\'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
20.12.2023 - 00:33,  Güncelleme: 00:47
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Afyonkarahisar'da 3'ü kadın 4 kişi evde silahla vurularak öldürüldü.

Merkeze bağlı Çağırbağ beldesi Uğur Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 3'ü kadın 4 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Afyonkarahisar'da 3'ü kadın 4 kişi silahla vurularak öldürüldü

VALİ YİĞİTBAŞI: ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN TÜM EKİPLER SAHADA

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AA muhabirine, olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.
Yiğitbaşı, şüphelinin yakalanması için çalışmaların tüm kolluk kuvvetlerince sürdürüldüğünü belirterek, "Hemşehrilerimize başsağlığı, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. En kısa zamanda şüpheliyi yakalamak için tüm ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

Afyonkarahisar'da 3'ü kadın 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
Kaynak: AA
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Jandarma, Olay, Güvenlik, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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