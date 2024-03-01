Afyonkarahisar'da 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Afyonkarahisar\'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Afyonkarahisar'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

01.03.2024 14:23  Güncelleme: 14:24
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Afyonkarahisar'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerde Suriye uyruklu 5 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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