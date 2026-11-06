Afyonkarahisar\'da 8 kişinin öldüğü saldırıların faili Eskişehir\'de sağ yakalandı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Valiliği, Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların şüphelisinin, jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu Eskişehir'de sağ olarak yakalandığını açıkladı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün Afyonkarahisar ilimizde silahlı saldırılarda bulunan fail ilimiz sınırları içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ve il Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışması sonucu sağ olarak yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.