Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırganın Eskişehir'e kaçtığı değerlendiriliyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırganın Eskişehir'e kaçtığı değerlendiriliyor

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin soruşturmada saldırganın 35 AG 5198 plakalı aracı gasp ettiği belirlendi. Saldırganın Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi istikametine kaçtığı değerlendiriliyor.

ARAÇ GASP EDİP KAÇMIŞ

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada saldırganın kullandığı aracı gasp ettiği ortaya çıktı. Konu ile ilgili yapılan bilgilendirmede saldırganın Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi istikametine kaçtığı değerlendirildiği ifade edilerek, şöyle denildi:

"Afyonkarahisar Ayazini Köyünde 5 Kasım 2026 tarihinde saat 15.10 sıralarında araç içerisinde 3 şahsın öldürülmüş olduğu ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından bildirilmiştir. Yapılan araştırma neticesinde, Afyonkarahisar ili İhsaniye İlçesi Yukarıtandır köyünde 1 şahsın ateşli silahla öldürülüp, 1 şahsın ağır yaralandığı (Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir), şüpheli şahsın 35 AG 5198 plakalı aracı gasp ederek kaçtığı, İhsaniye ilçesi Ayazini Köyünde 40 ND 574 plakalı araç içerisinde 3 şahsın öldürüldüğü, Kıyır köyünde ise 03 AGV 654 plakalı bir aracın içerisinde 2 şahsın öldürüldüğü, ayrıca bu araca yaklaşık 1 kilometre mesafede 1 şahsın daha cesedinin bulunduğu tespit edilmiştir. Olay sonrasında şüpheli şahsın 54 ACC 723 plakalı aracı gasp edip Eskişehir İli Seyitgazi ilçesi istikametine kaçtığı değerlendirilmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

Kaynak: DHA
SeyitgaziEskişehirİhsaniye3. SayfaGüncelAfyonSon Dakika

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