Afyonkarahisar'da "adine pilavı" geleneği sürdürülüyor.
Nisan yağmurlarının ardından şükür amacıyla yapılan gelenek kapsamında, çocukların maniler eşliğinde topladığı malzemelerle hazırlanan pilav vatandaşlara ikram edildi.
Afyonkarahisar Yerel Tarih Araştırmaları Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar mahallede kapı kapı dolaşarak maniler söyledi.
Bulgur, yağ, tuz ve çeşitli malzemeler toplayan çocuklar, geçmişin izlerini günümüze taşıdı.
