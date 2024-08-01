Afyonkarahisar'da "Afete Hazır Türkiye Ege Bölgesi Çalıştayı" gerçekleştirildi.
Öğretmenevi'ndeki 3 gün süren çalıştayda, Türkiye'deki gençlerin gözünden afet politikaları değerlendirildi.
Çalıştaya, Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Tosun, AFAD İl Müdürü Atila Altunbulak, Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Ali Keskin ve sendika yetkilileri katıldı.
Konuşmaların ardından çalıştaydaki katılımcılara sertifika verildi.
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