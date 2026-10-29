Afyonkarahisar\'da AK Partili doktorlar fenalaşan kız öğrenciye ilk müdahaleyi yaptı

AFYONKARAHİSAR'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında fenalaşan öğrenci, tedaviye alındı. Kız öğrenciye ilk müdahaleyi, tören alanında bulunan ikisi de doktor olan AK Parti Milletvekili Hasan Arslan ve AK Parti İl Başkanı Özgür Kavak yaptı.

Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, olumsuz hava koşulları nedeniyle Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda düzenlendi. Tören saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve göndere bayrak çekilmesiyle başladı. Konuşmalar sırasında tören alanında bulunan ve bayrak taşıyan bir kız öğrenci, fenalaşıp yere yığıldı. Bu sırada kürsüde olan Vali Naci Aktaş, konuşmasını bölerek öğrencinin yanına geldi ve durumunu kontrol etti. Doktor olan AK Parti Milletvekili Hasan Arslan ve çocuk hastalıkları uzmanı olan AK Parti İl Başkanı Özgür Kavak, öğrenciye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk yardım ekibinin sürdürdüğü müdahalede, öğrencinin durumunun iyi olduğu anlaşıldı.