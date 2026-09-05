Afyonkarahisar'da Düğünde Açılan Ateş Sonucu 14 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Afyonkarahisar'ın Çavdarlı köyünde düzenlenen bir düğünde havaya ateş açılması sonucu, mevsimlik işçi çadırında bulunan 14 yaşındaki T.T., yorgun merminin göğsüne isabet etmesiyle yaralandı. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi sürerken, jandarma ekipleri olayla ilgili İ.D.'yi gözaltına aldı.
Afyonkarahisar'da yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralanan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Çavdarlı köyünde dün yapılan düğünde havaya silahlarla ateş açıldı.
Mevsimlik işçi çadırında göğsüne yorgun mermi isabet eden T.T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, İ.D'yi (52) gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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