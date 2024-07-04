Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde hafif ticari aracın elektrikli bisiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
H.A (65) idaresindeki 48 R 5991 plakalı hafif ticari araç, Dinar ilçesi istikametine seyir haldeyken Gökçek köyü mevkisinde, tali yoldan çıkan R.B.K'nin (11) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü R.B.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, bisiklette yolcu olarak bulunan M.S.Ç (11) ile hafif ticari araç sürücüsü H.A ve aynı araçtaki A.Ö (60) yaralandı.
Yaralılar, Sandıklı ve Dinar'daki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Elektrikli Bisiklete Çarpan Araçta 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?