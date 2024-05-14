Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan eski öğretmen yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan eski öğretmen yakalandı

Afyonkarahisar\'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan eski öğretmen yakalandı

Afyonkarahisar'da 8 yıldır firari olan eski öğretmen, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranıyordu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda İstanbul'da yakalanan şüpheli, Afyonkarahisar'a getirildi ve tutuklandı.

14.05.2024 15:23
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Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 8 yıldır aranan eski öğretmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "FETÖ'ye üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 8 yıldır firari olan S.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nde öğretmen olarak görev yaparken 2016 yılında KHK'yle ihraç edilen S.Y'yi İstanbul'da yakaladı.

Afyonkarahisar'a getirilen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığında sorgulanan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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