Afyonkarahisar'da firari 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da firari 3 hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar\'da firari 3 hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, Jandarma ve Polis ekipleri tarafından yakalandı. S.E, İhsaniye ilçesinde, V.K, Kocatepe beldesinde ve M.K ise kent merkezinde gözaltına alındı. Yakalanan hükümlüler, savcılıktaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

10.02.2024 12:49
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Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Jandarma ekipleri, 3 "dolandırıcılık" suçundan 17 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E'yi (53) İhsaniye ilçesi Kayıhan beldesinde, "hırsızlık"tan 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K'yi (31) Kocatepe beldesinde yakaladı.

Polis ekipleri de "parada sahtecilik"ten 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. kent merkezinde gözaltına alındı.

Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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