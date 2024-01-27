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Afyonkarahisar'da gasbedilen otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da gasbedilen otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde gasbedilen otomobilin park halindeki traktöre çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Gasbedilen otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ve bıçak ele geçirildi. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Afyonkarahisar\'da gasbedilen otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı
27.01.2024 - 12:09,
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Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde gasbedilen otomobilin park halindeki traktöre çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Bahri E, 14 BP 369 plakalı otomobiliyle arkadaşlarını getirmek için Dazkırı ilçesine gitti.

Burada K.B, R.Ç, E.Ç. ile H.A'yı alan Bahri E, tekrar Başmakçı'ya hareket etti.

Bir süre sonra bıçak ve sopa gösterilerek 50 lirası ve otomobili gasbedilen Bahri E, aracından indirildi.

Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, Çağlayan Caddesi'nde park halindeki traktöre çaptı.

Kazada, yaralanan araçtaki 4 şüpheli ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, otomobilde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ile bıçak ele geçirdi.

Tedavileri sonrası gözaltına alınan R.Ç, E.Ç. ile H.A'ya adli işlem uygulandı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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