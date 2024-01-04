Afyonkarahisar\'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar - İzmir kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Kontrolde, araçtaki 5 kişiden 4'ünün düzensiz göçmen olduğu anlaşıldı.
Gözaltına alınan araç sürücüsü A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yabancı uyruklu 4 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
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