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Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan bir uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde 4 düzensiz göçmen tespit edildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yabancı uyruklu 4 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Afyonkarahisar\'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan Zanlı Tutuklandı
04.01.2024 - 16:47,
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Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar - İzmir kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Kontrolde, araçtaki 5 kişiden 4'ünün düzensiz göçmen olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan araç sürücüsü A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yabancı uyruklu 4 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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