Afyonkarahisar\'da Husumet Nedeniyle Aracını Üzerine Süren Zanlı Gözaltına Alındı

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Afyonkarahisar'da, aralarında husumet bulunan kişinin üzerine aracını süren zanlı, gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde aracıyla akaryakıt istasyonuna gelen L.Ö, aralarında husumet bulunan M.D'nin istasyondaki marketin önünde sigara içtiğini gördü.

Öfkesine hakim olamayan L.Ö, kullandığı hafif ticari aracı M.D'nin üzerine sürdü. M.D'nin, kaputunun üzerine düştüğü araç, camları kırarak marketten içeri girdi.

Hafif yaralanan M.D, sürücü L.Ö'ye karşılık vermeye çalıştı. İkili arasındaki kavgayı, çevredekiler önledi.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay sonrası, L.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir hafif ticari aracın, marketin önünde sigarasını yakan kişinin üzerine doğru sürüldüğü görülüyor. Araç, kaputunun üzerine düşen kişi ile birlikte marketin camlarını kırarak içeri giriyor.