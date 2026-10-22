Polatlı'da pancar hasadında makineye sıkışan anne Türkan Keskin hayatını kaybetti - Son Dakika
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Polatlı'da pancar hasadında makineye sıkışan anne Türkan Keskin hayatını kaybetti

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Polatlı\'da pancar hasadında makineye sıkışan anne Türkan Keskin hayatını kaybetti
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde pancar hasadında sökme makinesine sıkışan 3 çocuk annesi Türkan Keskin (50) hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler Keskin'in cansız bedenini makineden çıkarırken soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde pancar hasadında pancar sökme makinesine sıkışan 3 çocuk annesi Türkan Keskin (50), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Yeniköseler Mahallesi yakınındaki tarlada meydana geldi. Eşi İsmail Keskin ile beraber çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Türkan Keskin, pancar sökme makinesinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tarım makinesinin bıçakları arasında sıkışan Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kız ve 1 erkek çocuğu olduğu öğrenilen Keskin'in cansız bedeni tarım makinesinden çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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