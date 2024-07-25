Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
İ.K. (44) idaresindeki 03 ACD 888 plakalı kamyonet, Ekinova köyü yakınlarında H.A'nın (58) kullandığı 07 K 2262 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü ile araçlardaki A.Ç, H.K, R.K. ile S.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Kamyonet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?