Afyonkarahisar\'da Kar Yağışı Başladı

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Afyonkarahisar'da beklenen kar yağışı başladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da meteorolojinin uyarıları sonrası beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı.

Kentte Yağmur şeklinde öğlen saatlerinde başlayan yağış akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde etkili olan kar yağışından dolayı trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.