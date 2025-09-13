Afyonkarahisar\'da Kaza: 7 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.
M.A. (57) idaresindeki 03 NK 673 plakalı otomobil, Karacaören köyü yakınlarında refüje çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki M.A. (43), K.A. (12), İ.A. (8), N.A. (6), A.A. (3) ve A.A. (1) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
