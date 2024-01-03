Afyonkarahisar\'da lokumcu ve tatlıcı esnafı, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı

Afyonkarahisar'da lokumcu ve tatlıcı esnafı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Uzun Çarşı'daki bir grup lokumcu ve tatlıcı esnafı, dükkanlarında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Esnaf Şükrü Pancar, " Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafını, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafını oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "İki Gözüm", "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın " Filistin'e destek" fotoğraflarını seçen Pancar, "Spor" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" adlı fotoğrafına oy verdi.

-"Bu fotoğraflarla hayatı bize yansıtmışlar"

Esnaflardan Ahmet Önder de "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Murat Şengül'ün "Hoş geldin" fotoğrafını, "Gazze: Kanıt" kategorisinden ise, Ali Jadallah'ın "Çaba" fotoğrafını oyladı.

Önder,"Çevre-Yaşam" kategorisinde " İstanbul'da şimşekli gece", "Haber" kategorisinde "Filistin'e destek" ile "Spor" kategorisinden ise Emin Sansar'ın "Yumruk" fotoğrafına oy verdi.

Önder, "Seçkilerde AA foto muhabirleri çok güzel kareler yakalamış. Bu fotoğraflarla hayatı bize yansıtmışlar. Hepsini çok beğendik, emeklerine sağlık ve tebrik ediyoruz."dedi.

Esnaflardan Ali Osman Kasırga ise incelediği seçkilerdeki kategorilerde AA fotoğraflarından beğendiği 5 kareye oylamada bulundu.