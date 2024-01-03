 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar'da lokumcu ve tatlıcı esnafı, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da lokumcu ve tatlıcı esnafı, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Afyonkarahisar'da lokumcu ve tatlıcı esnafı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Uzun Çarşı'daki bir grup lokumcu ve tatlıcı esnafı, dükkanlarında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Afyonkarahisar\'da lokumcu ve tatlıcı esnafı, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
03.01.2024 - 15:15,
Abone Ol

Afyonkarahisar'da lokumcu ve tatlıcı esnafı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Uzun Çarşı'daki bir grup lokumcu ve tatlıcı esnafı, dükkanlarında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Esnaf Şükrü Pancar, " Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafını, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafını oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "İki Gözüm", "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın " Filistin'e destek" fotoğraflarını seçen Pancar, "Spor" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" adlı fotoğrafına oy verdi.

-"Bu fotoğraflarla hayatı bize yansıtmışlar"

Esnaflardan Ahmet Önder de "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Murat Şengül'ün "Hoş geldin" fotoğrafını, "Gazze: Kanıt" kategorisinden ise, Ali Jadallah'ın "Çaba" fotoğrafını oyladı.

Önder,"Çevre-Yaşam" kategorisinde " İstanbul'da şimşekli gece", "Haber" kategorisinde "Filistin'e destek" ile "Spor" kategorisinden ise Emin Sansar'ın "Yumruk" fotoğrafına oy verdi.

Önder, "Seçkilerde AA foto muhabirleri çok güzel kareler yakalamış. Bu fotoğraflarla hayatı bize yansıtmışlar. Hepsini çok beğendik, emeklerine sağlık ve tebrik ediyoruz."dedi.

Esnaflardan Ali Osman Kasırga ise incelediği seçkilerdeki kategorilerde AA fotoğraflarından beğendiği 5 kareye oylamada bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, Türkiye, Deprem, Uluslararası, Etkinlikler, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da lokumcu ve tatlıcı esnafı, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika


16:08
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ikinci kez uyulmamasına karar verdi Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ikinci kez uyulmamasına karar verdi
15:24
Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22
Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı
14:52
Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32
İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:10
Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı

Son Dakika
16:08 Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ikinci kez uyulmamasına karar verdi
15:24 Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22 Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53 İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı
14:52 Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32 İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:10 Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 16:21:00. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da lokumcu ve tatlıcı esnafı, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement