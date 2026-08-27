Afyonkarahisar\'da Orman Yangını

AFYONKARAHİSAR merkeze bağlı Susuz Beldesi Güzelimdağı mevkisindeki orman yangın çıktı. Rüzgarın şiddetiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Susuz Beldesi Güzelimdağı mevkisinde ormandan yükselen dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yön değiştiren ve hızla büyüyen alevleri kontrol altına almak için ekipler karadan yoğun bir çalışma başlattı.

Yangının yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine ulaşmasını engellemek amacıyla çok sayıda arazöz ve iş makinesi bölgeye yönlendirildi. Çevre belediyelerden de destek ekiplerin sevk edildiği alanda, şiddetli rüzgara rağmen alevlerin önünü kesmek için söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.