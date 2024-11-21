Afyonkarahisar'da Restoran Yangını: 1 Can Kaybı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Restoran Yangını: 1 Can Kaybı

Afyonkarahisar\'da Restoran Yangını: 1 Can Kaybı

Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangında bir çalışan hayatını kaybetti. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, olayda 17 kişinin etkilendiğini ve yaralıların hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

21.11.2024 22:47  Güncelleme: 22:49
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VALİ YİĞİTBAŞI: 1 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK

Afyonkarahisar'da iki katlı ahşap restoranın kül olduğu yangın sonrası bölgeye giden Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, yangın ihbarının saat 18.20'de alındığını ve ekiplerin hızla alevlere müdahale ettiğini belirterek, "Olay yerine ilk ambulansımız 18.25'te ulaştı. Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait 6 itfaiye aracı, Erkmen Belediyesi'nden 1 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 12 tonluk bir su ikmal aracı ve Emniyet Müdürlüğümüze ait TOMA aracıyla yangına müdahale edilmiştir. Ambulans ekiplerimiz de toplam 6 araçla olay yerindeydi" dedi.

İÇERİNE KALANLARDAN BİR ÇALIŞAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Restorandaki 17 kişinin yangından etkilendiğini aktaran Vali Yiğitbaşı, "Vatandaşlarımızdan 8'i devlet hastanemize hafif yaralı olarak dumandan etkilendikleri için intikal ettiriliyor. Yine 3 vatandaşımız buradaki hemen yakın olan özel hastanemize ve yine 3 vatandaşımız da üniversite hastanemize intikal ettiriliyor. İtfaiye ekiplerimizin verdiği bilgiye göre ne yazık ki içeride bir hayatını kaybeden vatandaşımız varmış. Onun da içeride çalışanlardan birisi, bir kadın olduğundan şüpheleniliyor. Ancak şu an için kimlik bilgileri tespit edilmediği için net olarak bunu ifade edemiyoruz" diye konuştu.

'YARALILARIMIZIN TABURCU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİ'

Cenazenin içerinden çıkarılıp çıkarılmadığına dair sorulan soruya Vali Yiğitbaşı, "İçeride ekip arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Takdir edersiniz bina ahşap olduğu için gerçekten çok hızlı şekilde alev aldı. Yayılmasını engellemek için rüzgar da çok kuvvetli, bölgede 7 tane itfaiye ayrı ayrı çalıştı alanda. Bir vatandaşımız, sadece restorandan faydalanan bir kişi, müşteri olduğu bilgisi var. O da camı kırıp çıkmak için elini cam kesiği nedeniyle yaralanıyor. Dolayısıyla diğer vatandaşlarımızda ve içerideki çalışanlarımızda hiçbir sıkıntı yok. Hatta devlet hastanesindeki o 8 yaralımızın da taburcu işlemleri de şu an gerçekleşti. Ancak bir can kaybımız var, bununla ilgili de gerçekten üzgünüz. Şu anda arkamda gördüğünüz bu olay yerimizde Cumhuriyet Savcımız zaten olayla ilgili soruşturmayı yapmak üzere çalışmalarına başlamış durumda" dedi.

Diğer yandan yangından etkilenen 2 kişinin ise hastaneye gitmeyi reddettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Restoran Yangını: 1 Can Kaybı - Son Dakika

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