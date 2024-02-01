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Afyonkarahisar'da sahte gıda ürünleri satışı yapan şüpheliye adli işlem uygulandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da sahte gıda ürünleri satışı yapan şüpheliye adli işlem uygulandı

Afyonkarahisar\'da sahte gıda ürünleri satışı yapan şüpheliye adli işlem uygulandı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde sahte zeytinyağı ve gıda ürünleri satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli N.B'nin aracında yapılan aramada 1120 litre sahte zeytinyağı, 970 kilogram domates salçası ve farklı gramajlarda sahte gıda ürünleri ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

01.02.2024 11:57  Güncelleme: 11:58
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde sahte gıda ürünleri satışı yaptığı öne sürülen şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede N.B'nin (45) sahte zeytinyağı ve gıda ürünleri satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Afyonkarahisar- Konya kara yolunda durdurduğu şüpheli N.B'nin aracında sahte olduğu değerlendirilen 1120 litre zeytinyağı, 970 kilogram domates salçası ve farklı gramajlarda gıda ürünleri ele geçirildi.

Araçtaki ürünlere el koyan ekipler, şüpheli hakkında adli işlem uyguladı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da sahte gıda ürünleri satışı yapan şüpheliye adli işlem uygulandı - Son Dakika
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