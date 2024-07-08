Afyonkarahisar'da seyir halindeyken tırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da seyir halindeyken tırda çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar - İzmir kara yolu üzerinde seyir halindeyken tırda çıkan yangın, sürücü tarafından fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü. Ancak yangın sonucunda tır kullanılamaz hale geldi.

08.07.2024 14:45
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Afyonkarahisar'da seyir halindeyken tırda çıkan yangın söndürüldü.

Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen tır, Afyonkarahisar - İzmir kara yolu üzerinde seyir halindeyken belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, tırı yol kenarına park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonrası söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da seyir halindeyken tırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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