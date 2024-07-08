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Afyonkarahisar'da seyir halindeyken tırda çıkan yangın söndürüldü.

Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen tır, Afyonkarahisar - İzmir kara yolu üzerinde seyir halindeyken belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, tırı yol kenarına park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonrası söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.