Afyonkarahisar\'da sis ulaşımı zorlaştırdı, görüş mesafesi yer yer 50 metreye indi

Afyonkarahisar'da sis ulaşımı zorlaştırdı, görüş mesafesi yer yer 50 metreye indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle ulaşım olumsuz etkilenirken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı; polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.
AFYONKARAHİSAR (AA) – Afyonkarahisar'da sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde ve çevre yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Bölgede ulaşımı olumsuz etkileyen sis, sürücülere trafikte zor anlar yaşattı.
Polis ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA
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