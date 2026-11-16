Afyonkarahisar'da sis ulaşımı zorlaştırdı, görüş mesafesi yer yer 50 metreye indi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da sis ulaşımı zorlaştırdı, görüş mesafesi yer yer 50 metreye indi

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Afyonkarahisar\'da sis ulaşımı zorlaştırdı, görüş mesafesi yer yer 50 metreye indi
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Afyonkarahisar'da etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle ulaşım olumsuz etkilenirken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı; polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

AFYONKARAHİSAR (AA) – Afyonkarahisar'da sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde ve çevre yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Bölgede ulaşımı olumsuz etkileyen sis, sürücülere trafikte zor anlar yaşattı.

Polis ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da sis ulaşımı zorlaştırdı, görüş mesafesi yer yer 50 metreye indi - Son Dakika
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