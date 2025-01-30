Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
B.K. idaresindeki 34 BDR 35 plakalı otomobil, merkeze bağlı Susuz beldesinde Ç.U'nun kullandığı 34 MFG 602 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralanan Ç.U, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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